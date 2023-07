LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone si gioca la maglia a pois | inizia il Col de la Loze!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM ALDECOSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 15.59 Inoltre verranno assegnati rispettivamente 8, 5 e 2 secondi di abbuono ai primi tre che transiteranno sul Col de la Loze. 15.58 Il Col de la Loze assegnerà i seguenti punti per il GPM ai primi 8 classificati: 40, 30, 24, 20, 16, 12, 8, 4. 15.57 Per corridori come Simon Yates e Pello Bilbao, ad ogni modo, 3 minuti da gestire non sono pochi. 15.56 Scende a 3 minuti il vantaggio dei fuggitivi. E’ difficile che qualcuno di loro possa arrivare, ma non impossibile. Dipende da quale sarà il ritmo imposto da Jumbo o UAE all’imbocco della salita. 15.54 Sempre la Jumbo-Visma in testa ...