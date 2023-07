LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone scatenato | fa il pieno di punti ai primi due GPM!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM ALDECOSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 14.45 Discesa un po’ tecnica, con alcuni tornanti abbastanza difficili da interpretare. Marc Soler (UAE Team Emirates) la sta interpretando con i freni in mano… 14.43 Siamo a 90 chilometri dal traguardo. 14.40 Ripetiamo dunque la composizione del gruppo in fuga: Tiesj Benoot e Wilco Kelderman (Jumbo – Visma), Marc Soler e Rafa? Majka (UAE Team Emirates), Valentin Madouas e Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Magnus Cort e Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe e Dries Devenyns (Soudal – Quick Step), Pello Bilbao e Jack Haig (Bahrain – Victorious), Giulio ...