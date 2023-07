LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Bilbao | Simon Yates e Ciccone nella folta fuga L’italiano cerca punti per la classifica scalatori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDELADEI GPM ALDECOSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 14.35scatta senza nessun rivale sulla vetta del Cormet de Roselend, altri 10per lui! 14.34 Si è staccato intanto Neilands dal gruppo degli uomini in. 14.33 Manca poco più di un chilometro allo scollinamento del Cormet de Roseland,a caccia dei 10per il GPM… 14.30 100 km al traguardo! 14.27 Dopo tanti attacchi e contrattacchi, adesso siamo in una fase tranquilla della corsa. 14.24 Mancano 4 km alla cima del Cormet de ...