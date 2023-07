LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | Pogacar in crisi | arriva a quasi 6? da Vingegaard Ciccone resiste in maglia a pois

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI COSA È SUCCESSO A TADEJ: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 17.40 Fa impressione prendere atto di come il terzo in classifica sia ad oltre 10 minuti dallagialla… 17.39 La nuova classifica generale, con Simon Yates che ha recuperato ben tre posizioni dopo essere entrato nella fuga di giornata: 1Jonas Jumbo-Visma 67:57:51 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 7:35 3 YATES Adam UAE Team Emirates 10:45 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01 5 YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19 6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50 7 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50 8 GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11 9 KUSS Sepp Jumbo-Visma ...

... che torna a collaborare con Baglioni, per la quarta volta, dopo tre straordinarie esperienze che hanno contribuito a ridefinire i concetti stessi di show musicale ed esibizione: Al Centro (2018)...Ilde France è in diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE PERCORSO STARTLIST E FAVORITI STORIA E CURIOSITA' ALBO D'OROIl disco è stato presentato in anteprimacon un incredibileestivo che li ha visti calcare palchi importantissimi, esibendosi nuovamente come ospiti del Jova Beach Party e suonando accanto ...

LIVE Tour, 17ª tappa: vince l'austriaco Gall, Yates a 34". Vingegaard a 1'52", Pogacar a 7'36" La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023 LA CLASSIFICA DEI GPM AL TOUR DE FRANCE COSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 17.29 S ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023 LA CLASSIFICA DEI GPM AL TOUR DE FRANCE COSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 15.16 I ...