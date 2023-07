LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Shortman in prima posizione provvisoria a metà gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 È ora il momento dell’austriaca Vasiliki Alexandri, la quale porta un esercizio di difficoltà dichiarato di 35.7000. 13.09per Kate, che totalizza 219.9542 punti, confermando la difficoltà dichiarata di 32.9000. 13.08 Termina ora l’esercizio di Kate. 13.06 Scende ora in acqua la britannica Kate, seconda nella fase preliminare. L’atleta della Gran Bretagna ha innalzato la difficoltà del proprio esercizio, portandola a 32.9000. 13.05 Questa è la classificaquando siamo a: 1 CAN Audrey Lamothe 207.4480 2 ESP Iris Tio Casas 178.9146 3 FRA Laelys Alavez 175.8146 4 TUR Ece Ungor ...