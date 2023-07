LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | canadese in prima posizione provvisoria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44 Finisce ora l’esercizio dell’iberica, che ha portato in vasca una routine molto veloce e complesso, eseguendola correttamente, anche se è presenta la minaccia del base mark per gli ultimi esercizi 12.42 Scende ora in vasca la spagnola Iris Tio Casas. Per lei la difficoltà dichiarata è di 34.6500. 12.41 Ottimo punteggio per la, che si posiziona incon 207.4480, vedendosi confermata il coefficiente di difficoltà dichiarato di 32.6000. 12.40 Finisce l’esercizio di Audrey Lamothe, che appare molto soddisfatta nonostante una leggera sbavatura nell’ultimo ibrido. L’obiettivo per lei è quello di migliorare il risultato della qualificazione, in cui è giunta ottava. 12.37 Ora è il momento della ...