LIVE – Monza-Real Vicenza 3-0 | amichevole 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È il giorno di, matchdel ritiro precampionato a Pontedilegno. Fischio d’inizio previsto alle 16:30 di oggi, mercoledì 19 luglio. Raffaela Palladino cerca indicazioni importanti in vista della nuova stagione, la seconda nel massimo campionato per i biancorossi. Quale sarà il risultato finale di questo test? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dalle 16:30. Si gioca al Campo sportivo di Temu’. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 79? – Rigore per il. Caprari non sbaglia, pur cadendo. 3-0 75? – Ancora sullo stretto scambio Caprari-Petagna che porta il primo a concludere in rete. Palla fuori. 73? – Petagna si libera e da fuori cerca l’angolo lontano. Palla fuori non di molto. 62? – ...