LIVE Italia-Spagna 1-4 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | parte il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24:30subito arrembante in queste primissime battute di ripresa. INIZIO21:53 Pochi istanti e comincerà il! Gli azzurri devono proprio cambiare passo 21:43 Piccola pausa anche per noi! A tra pochissimo! FINE PRIMO00:02 Si va all’intervallo con un fallo un po’ inutile di Compagno. Adesso l’può davvero capire come recuperare. Dopo una buona fase iniziale di partita culminata con il vantaggio degli azzurri le furie rosse hanno ripristinato le gerarchie segnando 3 goal in 41 secondi, per poi siglare il poker. 00:38 NOOOOOO! ERRORE DI COCCO! Ballart para. Un vero peccato. 00:38 PENALTY PER L’! Barbieri atterrato in area! Dai ...