LIVE Italia-Spagna 1-4 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | Grau allunga ancora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2:27 Era nell’aria. Arriva il 4-1 della. Copione simile. Da dietro porta la pallina arriva da Carbaillera a, che aumenta il vantaggio con merito. 3:00 L’non è ordinata. Serve calma. Non è una partita spartiacque, il vero Europeo comincerà domani. Approfittiamo della situazione! 3:50 MIRACOLO DI ZANGOLI su tiro sicuro di Carbaillera. Laa un passo dal 4-1 4:00tiene il pallino del gioco in mano quando mancano quattro minuti alla fine del primo tempo. 4:45 Che peccato quel black out per gli azzurri. C’è peròtempo per recuperare. La partita con il Portogallo insegna. 5:00 L’adesso cerca di rispondere. Momento concitato della gara. Time out ...