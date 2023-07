LIVE Italia-Spagna 1-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | rete di Malagoli dalla distanza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:00 PALO di! Fa quello che vuole il giocatore azzurro che si incunea e rotea su se stesso tentando poi un buon tiro. Primo legno colpito per l’. Azzurri arrembanti. 19:58 Che ritmo per gli azzurri! Compagno ci provain velocità, nulla di fatto. 20:00 Peccato! Sfuma una ripartenza per l’, Cocco non riesce ad amministrare bene la palla andando in controtempo. 21:11 Unapericolosa tenta la reazione. Difesa ordinata dellafino a questo momento 22:28 GOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLiiiiii! Ripartenza mortifera azzurra, Cocco serve Gavioli che da dietro porta passa a...

DANZICA (POLONIA) - L'di Fefè De Giorgi affronta l'Argentina, per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023. La sfida sarà un importante test in vista dei prossimi campionati ...MILANO. E' una vetrina tecnologica che esalta la nuova identità di Kia: ordinabile anche in, ecco la EV9, maxi Suv a emissioni zero e secondo modello "nativo elettrico" del brand ...Connect...Il Calcio Napoli scenderà in campo giovedì 20 luglio 2023 per la prima amichevole stagionale contro l' Anaune Val di Non . La squadra avversaria degli azzurri campioni d'milita nel campionato di Eccellenza, che l'anno scorso ha concluso al sesto posto in classifica totalizzando 47 punti in 30 partite disputate. Per Rudi Garcia sarà l'occasione di vedere all'...

Battiti Live 2023, stasera su Italia 1: la scaletta e i cantanti ospiti della seconda puntata del 18 luglio 2023 SuperGuidaTV

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terza e ultima partita della fase a gironi valida per Campionati Europei 2023 di h ...VERONA - Dopo l’incredibile successo della prima data della 2ª edizione del Future Hits Live 2023, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma ...