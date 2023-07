LIVE Italia-Canada 2-0 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.20 Azione simile, stesso risultato, Mcknight questa volta risponde presente su Di Somma. 4.56 Mcknight para un tentativo di Damonte. 5.21 Gooooooooooooooool, Echenique, altra diagonale perfetta,2-0. 6.06 Traversa di Francesco Di Fulvio. 7.07 Goooooooooooooool, Echenique, tiro in diagonale che finisce all’incrocio,1-0. 7.36 Bruno da centro dell’area manda fuori il pallone. 7.55?ilquarto, possesso per l’. 1.55 Inni nazionali in corso, tutto pronto per la sfida. 1.50 L’ultima partita del Settebello nel girone sarà contro la Cina. 1.45 Il Settebello al debutto ha vinto contro la Francia, nonostante il punteggio 13-6 i primi due periodi sono stati ...