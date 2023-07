LIVE Italia-Argentina 25-17 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | primo set dominato dagli azzurri!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25parzialeazzurri, Giannelli e compagni sono stati superiori specialmente in fase break con 4 muri 1 ace, numerosi contrattacchi e difese. Romanò top scorer con 6 punti a referto. 25-17 Errore in attacco di Vicentin, ilset è azzurro! 24-17 Muro di Ramos su Romanò. 24-16 Pallonetto di Loser ad annullare ilset-point. 24-15 Errore al servizio di Palonsky. 23-15 Loser trova le mani del muro di Russo. 23-14 Palonsky non sbaglia senza muro da posto due. 23-13 Difesa di Galassi e pallonetto a due mani di Michieletto, pazzesco! 22-13 Romanò continua a mettere palla a terra. 21-13 Diagonale stretta di Palonsky. 21-12 Difesa pazzesca e contrattacco di Romanò! 20-12 Mani-out di Romanò. 19-12 Lunga ...