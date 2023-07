LIVE Italia-Argentina 2-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | dominio azzurro nei primi due parziali!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Invasione a rete di Ramos. 4-2 Si ferma qui la serie al servizio di Michieletto. 4-1 Ennesima difesa di Balaso e pallonetto in pipe di Michieletto. 3-1 Koukartsev sciupa una palla a filo rete. 2-1 Ancora un gran primo tempo di Russo. 1-1 Errore in contrattacco di Michieletto. 1-0 Si riparte con un gran primo tempo di Russo. 20:48nettamente superiore neidue parziali, la cosa che fa impressione è che gli azzurri stanno giocando in maniera egregia senza apparentemente forzare, questo ritmo è ormai nelle gambe di questa formazione. Michieletto sugli scudi con 10 punti e il 39% di efficienza in attacco. 25-13 Galassi chiude il secondo set dopo una magia di Giannelli! 24-13 Diagonale stretta di Romanò da seconda linea. 23-13 Primo tempo di Ramos. 23-12 Galassi ...