LIVE Italia-Argentina 0-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | inizia il quarto di finale!

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Bordata da seconda linea di Koukartsev. 4-2 Romanò sfonda sulle mani del muro da posto due. 3-2 Ancora un mani-out da posto quattro per Vicentin. 3-1 Errore in attacco di Vicentin. 2-1 Pallonetto in pipe di Lavia. 1-1 Mani-out di Vicentin. 1-0 Si parte con un errore al servizio di Kukartsev. 20:00 L’risponde con: De Cecco, Palonsky, Koukartsev, Vicentin, Ramos, Loser e Danani. 19:58 Questo il sestetto dell’: Giannelli, Michieletto, Lavia, Romanò, Russo, Galassi e Balaso. 19:55 La fase di riscaldamento ufficiale si è appena conclusa, è il momento degli inni nazionali! 19:52 Queste due formazioni si sono affrontate nella prima giornata di questa, in quell’occasione ad imporsi fu l’...

DANZICA (POLONIA) - L'di Fefè de Giorgi affronta l'Argentina, per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023. La sfida sarà un importante test in vista dei prossimi campionati ...Nelle prossime settimane vedremo DJOMI esibirsi dal vivo in diverse zone d', gli appuntamenti ... in apertura assieme ad altri artisti deldi TORMENTO .Volley Nations League, quarti fi finale Danzica, inizio ore 20:00Argentina ...

LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il Setterosa OA Sport

DANZICA (POLONIA) - L'Italia di Fefè de Giorgi affronta l'Argentina, per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023. La sfida sarà un importante test in vista dei prossimi campionati Euro ...Diretta live dei quarti di finale di Volley Nations League tra Italia e Argentina in programma mercoledì 19 luglio alle 20:00 ...