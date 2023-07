L' Italia nella morsa del caldo | oggi atteso il picco | 23 città da bollino rosso LIVE

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilafricano raggiunge ilin, con temperature da record.saranno 23 leda. Le meno roventi Bolzano e Genova, in giallo. Attivo dalle 14 il numero di pubblica utilità 1500. Una tromba d'aria devasta i boschi del Cadore. Allerta gialla per il maltempoin Veneto, Friuli, Lombardia e Trentino. Incendio ieri sera nell'ospedale San Martino a Genova: evacuati due piani, nessun ferito

Tale attivita' e' fondamentale per accompagnare l'trasformazione digitale e richiede una stretta sinergia con le varie istituzioni nazionali ed europee. Sim 19 - 07 - 23 11:30:44 (0273)...Con gli Aucas ho respirato la natura, mi sono immersa in essa, e quando sono rientrata in... Una esperienza irripetibile: dieci anni dopo Carla e Oscar Perrotti tornaronostessa area, alla ...... chiuso dopo l'incendionotte tra il 16 e il 17 luglio. "Dal sopralluogo di ieriscrivono i ... Lo scalo internazionale è il quinto in. Si calcolano 80mln di danni per un fermo di due giorni.

L'Italia nella morsa del caldo. Il Ministero attiva il numero emergenze 1500 AGI - Agenzia Italia

Mentre il caldo africano raggiunge il suo picco sull'Italia, il flusso perturbato nord atlantico compie ... Allora ecco come andrà secondo le ultime emissioni modellistiche. Nella giornata di sabato ...Vediamo che cosa è successo in Italia, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio, qualcosa di inaspettato da tutti.