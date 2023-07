L' Italia nella morsa del caldo | convocato il tavolo al Ministero del Lavoro LIVE

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilafricano raggiunge il picco in, con temperature da record. Oggi sono 23 le città da bollino rosso. Le meno roventi Bolzano e Genova, in giallo. Attivo dalle 14 il numero di pubblica utilità 1500. Una tromba d'aria devasta i boschi del Cadore. Allerta gialla per il maltempo oggi in Veneto, Friuli, Lombardia e Trentino. Previsto per domani, 20 luglio, ilaldelcon le associazioni datoriali e sindacali per l'emergenza

Il caldo africano raggiunge il picco in, con temperature da record. Oggi sono 23 le città da bollino rosso. Le meno roventi Bolzano e Genova, in giallo. Attivo dalle 14 il numero di pubblica utilità 1500. Una tromba d'aria devasta i ...tarda serata italiana, nessuna nota ufficiale della compagnia. WhatsApp, come è noto, fa ... i problemi tra le 22 e le 22.45 non riguardano solo l': la curva delle segnalazioni si impenna ...In particolare,stagione dei grandi eventi sportivi: 3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l'terza classificata,da ...

Caldo e temperature record in Italia, le previsioni di oggi. LIVE Sky Tg24

FlixBus porta a 33 le destinazioni collegate in Campania e aumenta le tratte nella regione, puntando sui piccoli centri per supportare lo sviluppo di un turismo ...Sant’Angelo in Vado. Holcombe, Beta, Verona, GasGas, Freeman, Beta. È la “triade” dell’incontro ravvicinatissimo che tiene con il fiato sospeso nel penultimo appuntamento degli Assoluti d’Italia di En ...