L' Italia avrà il suo surfista anche alle Olimpiadi di Parigi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - Arriva dal Sudafrica la notizia che la tavola azzurra sarà presentedidel 2024. A strappare il pass individuale - quindi sarà lui a rappresentare l'ai Giochi - è stato Leonardo Fioravanti. Il 25enneromano, già olimpionico a Tokyo 2020 nell'edizione del debutto del surf, è arrivato fino agli ottavi di finale del 'Corona Open J-Bay', nona tappa del World Surf League Championship Tour. A Jeffreys Bay, l'no è stato battuto di misura dall'australiano Jack Robinson (14.00 a 13.54) ma ha ottenuto punti sufficienti per strappare il pass per la gara olimpica che si svolgerà il prossimo anno a Teahupoo a Tahiti nella Polinesia francese. A Tokyo, Fioravanti aveva gareggiato prendendo il posto ...

Fortuna, almeno quello, che si è fatta subito perdonare, l'ex numero 1 d'. Lo ha fatto alla ... Una visione chesenz'altro 'addolcito' lo stato d'animo dei suoi tifosi, che non avranno preso ...E guardando all'avvenire, un ruolo centralel' Intelligenza Artificiale , nuovo tassello di un ... In quest'ottica si rafforza la collaborazione con Microsoft, che offrirà ai visitatori ...... indetto dall'Arci e da altre associazioni progressiste e chetra i protagonisti Salvatore ... In piazza ci saranno numerosi esponenti del parlamento e del governo di Fratelli d', ma non sarà ...