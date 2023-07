L' intesa sul grano continui anche senza la Russia | l' appello di Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "La posizione dell'Ucraina è sempre stata e sarà la più chiara possibile: nessuno ha il diritto di distruggere la sicurezza alimentare di nessuna nazione". Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyrsui social. Poi ha aggiunto: "Se un gruppo di persone da qualche parte al Cremlino pensa di avere il diritto di decidere se ci sarà cibo in tavola in paesi come Egitto o Sudan, Yemen o Bangladesh, Cina o India, Turchia o Indonesia, allora il mondo ha l'opportunità di dimostrare che il ricatto non è consentito a nessuno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev