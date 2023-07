L’inossidabile tigna di De Luca e la tentazione del Pd di perdere la Campania

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) No, su Denon si può: parafrasi di un vecchio Carosello che solo chi è sopra i cinquant’anni può cogliere (era «su De Rica non si può»). Ma il senso è chiaro. Dato che nel mondo reale è impossibile sconfiggere i mulini a vento, inil Partito democratico non può fare a meno di Vincenzo De. Almeno questo è quello che pensano Stefano Bonaccini e in generale i dirigenti nazionali diciamo così della vecchia guardia, quelli insomma che stanno soffrendo il radicalismo «americano» di Elly Schlein (la definizione è di Piero Fassino), quelli che per formazione sono portati a voler vedere le carte, e qui le carte del Nazareno non si vedono. Infatti non è affatto chiaro cosa voglia fare il nuovo gruppo dirigente del Pd, non solo la leader ma per esempio due importanti esponenti campani della segreteria come Marco Sarracino, ...