L' inferno di una generazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Siamo in presenza di una gioventù che, se non è bruciata, rischia di bruciarsi. Droga, alcol, farmaci sono il mix perfetto: non per curare il dolore, ma per renderlo più devastante. C’è una fotografia che circola in maniera molto riservata e che nessuno per ragioni di privacy pubblicherà. Ritrae una ragazza, il cui volto è parzialmente coperto da una scatoletta di Xanax. I lettori di Panorama sanno di che cosa si tratta: non più tardi di quattro mesi fa dedicammo una copertina alla diffusione fra i giovani del farmaco per tenere sotto controllo l’ansia e malesseri psichici. Il titolo dell’inchiesta di Terry Marocco fra gli adolescenti era semplice: «Xanax». Due grandi occhi azzurri ci introducevano al tema del disagio giovanile dopo la pandemia, un fenomeno segnalato da molti psichiatri e ben noto ai centri specializzati in disturbi alimentari o della ...