(Di mercoledì 19 luglio 2023)per il mercato dellantus. In caso di cessione di Chiesa e in alternativa a Berardi del Sassuolo, il ds bianconero Giuntoli pensa...

... Rai Uno: Con il cuore neldi Francesco ha avuto utenti (%); Canale 5: Arca di Noè ha ... Canale 5: Inga" L'Altra Figlia ha interessato spettatori (%). Ascolti tv 16 luglio 2023: la ...Con il Cuore, neldi Francesco : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 ... Inga" Tutta la verità : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % .(LaPresse) - Calciomercato.itAnche in questo caso c'è da fare i conti con la concorrenza della Premier League: c'è il Newcastle, proprio il club che ha preso Tonali dai rossoneri, a volere ...

Lindstrom: nome nuovo per la Juve | Mercato Calciomercato.com

Come riporta Gazzetta. Dopo Berardi spunta Lindstrom: colpi e dribbling per il 3-4-3 al Max. Lindstrom, infatti, è anche un pallino di Cristiano Giuntoli, di Giovanni Manna e del ...Calciomercato Juve: Giuntoli ha trovato l’erede di Chiesa. Si punta Lindstrom in caso di addio dell’esterno azzurro Secondo La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve avrebbe individuato in Jesper ...