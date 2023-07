L' incredibile impianto geotermico che alimenterà i data center di Google di Las Vegas con energia pulita

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La startup Fervo Energy annuncia prestazioni da record per il settore della geoteormia con il suopilota in Nevada: prodotti 3,5 Megawatt di potenza per un mese, 24 ore su 24.completamentecheildidell'area di Las....

Sull'Argine Sinistro non è mai stato messo in funzione , perché la richiesta per l'istallazione riportava un numero civico sbagliato e quindi l'verrà trasferito . In via Serrati si è ...... interprete del grottesco marito fedifrago, con spiritosi interventi che integrano l'... al primo piano, attrezzato con un favolosoad alta fedeltà (di cui Michele Losi, cofondatore,...E intanto urla e insulti: una situazione surreale, una cosa, mai vista' racconta una ...probabilmente (la conferma avverrà dopo che i carabinieri avranno visionato il video dell'di ...

L'incredibile impianto geotermico che alimenterà i data center di ... DDay.it

Quando si parla di tecnologia, sappiamo che questa non smette mai di stupirci, ma siate pur certi che stavolta l'effetto wow è assicurato!