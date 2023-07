Lexus LBX | stile e ospitalità | una rinfrescante immersione a Milano

Per il lancio nazionale del suo nuovo SUV compattoinvita tutti a provare l'esperienza più rigenerante e fresca di questa calda estate. Appuntamento il 19 e 20 luglio a Milano, in un esclusivo autolavaggio multisensoriale a Palazzo Bovara ...Quanto è grande la2023 Le sue dimensioni La2023 ha una lunghezza di 4,19 metri, una larghezza di 1,82 metri e un'altezza di 1,54 metri. Il passo è di 2,58 metri. Com'è fatta ...è il nuovo suv Premium Hybrid, il più piccolo della gamma che infrange gli schemi del segmento. Acronimo diBreakthrough Crossover , il veicolo adotta una impostazione contemporanea, ...

Arriva il nuovo LBX Lexus. Acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, è un SUV compatto che sarà possibile vedere in anteprima durante quattro eventi esclusivi in Europa. Per l’Italia a Milano.Lexus has constantly evolved the concept of luxury, not only by creating desirable and exciting products, but also by redefining the entire ownership experience. The all-new LBX with hybrid powertrain ...