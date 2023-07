L’evoluzione degli strumenti digitali negli ultimi 25 anni di Ryanair

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È stata una delle prime aziende, almeno per quel che riguarda il settore dei viaggi e dei voli, ad anticipare i tempi. Ha compreso come glimessi a disposizione daltecnologica potessero diventare un veicolo fondamentale in termini di comunicazione. Prima con un sito (in versione primordiale, ma al passo con l’epoca), attraverso le piattaforme sociale e infine – con l’applicazione mobile messa a disposizioneutenti-clienti. Parliamo del fenomeno, la compagnia aerea low cost più famosa d’Europa. LEGGI ANCHE > Comesta trollando gli investitori in cryptovalute Sembrano lontanissimi i primi– era la metàOttanta – in cui la compagnia aerea fondata dall’irlandese Tony Ryan (da qui il nome ...