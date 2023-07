L' Europa sconfessa i talebani dell' ambiente | via libera ai biocarburanti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Unione Europea ricomprende itra i combustibili ecologici. Un piccolo passo ma importante, in quanto fino a ieri venivano accettati come ecologici soltanto gli e-fuel, cioè quelli sintetici. La votazione favorevole si è svolta presso ITRE, la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo, che così approva anche la definizione di che cosa sia un carburante CO2 neutro. Questa è stata inserita anche nella bozza del regolamento Euro 7 che sarà votato tra due mesi in commissione. Il passo è importante anche perché obbliga la Commissione europea a prendere in considerazione in seno a tutte le discussioni che potrannno emergere per la trattativa sul futuro del motore endotermico in. Con questa votazione ITRE ha stabilito che i carburanti “CO2 neutri" sono combustibili rinnovabili ...