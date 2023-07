L' Esorcista del Papa in blu-ray | la recensione | quell' audio che arriva dall' inferno

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladel blu-ray di L'del: l'edizione Eagle offre unda paura e un ottimo video con poche sbavature. Sottotono invece gli extra. Russell Crowe nei panni di una figura reale quasi leggendaria della chiesa, ovvero Padre Gabriele Amorth, un sacerdote che ha agito come capodel Vaticano e che ha eseguito più di 100mila esorcismi nella sua vita. Basterebbe solamente questo per fare de L'delun film da vedere assolutamente. E anche se l'horror thriller diretto da Julius Avery è tutt'altro che perfetto e soffre di alcuni passaggi poco convincenti, il carisma di Russell Crowe e alcune scene da brivido ne fanno comunque un film da rivedere o scoprire in homevideo. Tanto più nel blu-ray distribuito da Eagle Pictures, …