Leonardo La Russa | il padre dell' amico e dj indagato | «Mio figlio? È solo un playboy | oggi le ragazze prima fanno sesso | poi capiscono con chi»

Autori degli abusi, secondo la denuncia, sarebbero siaApache Lache Tommaso Gilardoni. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura di Milano. ...... il cantautore Roberto Vecchioni ha ricordato un episodio che lo ha coinvolto oltre 25 anni fa e che tocca il figlio di La, Geronimo . Si tratta del primogenito, fratello di quel...Incontro tra chi indaga sul caso diApache La, figlio del presidente del Senato Ignazio, e il difensore del 21enne accusato di violenza sessuale da un'ex compagna di liceo dopo una serata trascorsa insieme in un locale ...

Leonardo La Russa, la caccia al secondo uomo del presunto stupro arriva fino a Londra Open

Milano — È un dj, ma non l’inesistente Nico, il “secondo uomo” presente a casa di Leonardo La Russa la notte in cui la sua amica… Leggi ...Intervistato da Andrea Scanzi a Firenze, in un evento in programma al festival La Gaberiana dedicato a Giorgio Gaber, il cantautore Roberto Vecchioni ha ricordato un episodio che lo ha coinvolto oltre ...