Lelio Gavazza nuovo Ceo di Tom Ford Fashion

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è ilCeo di Tom, marchio che fa parte del gruppo italiano Ermenegildo Zegna.vanta oltre 20 anni di esperienza nel lusso globale e nella distribuzione di lusso, arrivando da LVMH, dove è attualmente vicepresidente esecutivo per vendite e retail di Bulgari. Durante la sua permanenza in Bulgari, e prima del suo ruolo attuale, ha ricoperto una serie di incarichi chiave di leadership regionale, tra cui amministratore delegato della Greater China e amministratore delegato dell’area Europa, Medio Oriente e Africa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il manager, attualmente vp esecutivo sales e retail di Bulgari, entrerà in carica a settembre. Strategica la sua esperienza internazionale, anche come managing director Greater China Prosegue il ...... sia di Europa, Middle East e Africa), dal prossimo 18 settembresarà ceo di Tom Ford Fashion : un ruolo creato ex novo., che a parte Bulgari ha alle spalle un'esperienza ...In carica dal 18 settembre 2023 . Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi la nomina dialla nuova posizione di amministratore delegato di Tom Ford Fashion, a partire dal 18 settembre 2023.sara' responsabile dell'attivita' end - to - end, dallo sviluppo delle ...

Zegna Group nomina Lelio Gavazza CEO di Tom Ford Fashion Pambianconews

Lelio Gavazza è il nuovo Ceo di Tom Ford Fashion, marchio che fa parte del gruppo italiano Ermenegildo Zegna. Gavazza vanta oltre 20 anni di esperienza nel lusso globale e nella distribuzione di lusso ...Tutti gli amministratori delegati dei marchi riporteranno a lei. Da Gucci, al posto di Bizzarri arriverà Jean-François Palus, attualmente direttore generale del gruppo Kering. Il manager è lo storico ...