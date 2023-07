L’Egitto ha graziato Patrick Zaki Il legale | «Sarà rilasciato nelle prossime ore»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023)grazia. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha concesso la grazia al ricercatore dell’Università di Bologna, condannato ieri a tre anni di reclusione, quasi 2 dei quali già scontati. Nella giornata di ieri,è stato condannato a tre anni di carcere per aver denunciato la discriminazione dei cristiani, un verdetto che ha spinto diversi esponenti dei diritti umani ad abbandonare il «dialogo nazionale» lanciato dal governo per dare voce a tutti. La sentenza della corte speciale non era appellabile e di conseguenza ieriera stato arrestato immediatamente nell’aula del tribunale.era stato condannato a 3 anni. A seguito della condanna si sono susseguiti gli appelli per richiedere la grazia sia dal governo italiano sia da parte di quello ...