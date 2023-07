Lecco | i tifosi protestano | “Ci avete rotto i… Lecco merita rispetto”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Isi sono incontrati in centro città per protestare contro le istituzioni calcistiche italiane che hanno condannato la squadra alla Serie C. Le parole

Nella serata di ieri, 18 luglio, idelsono scesi in strada per protestare contro la decisione pervenuta riguardo l'esclusione della società dalla Serie B Il Consiglio Federale si riunisce in anticipo per mettere ordine al ...Si tratta del presidente delPaolo Di Nunno , autore di un duro sfogo alla Gazzetta dello ... Rimani sempre aggiornato su Perugia PROVA L'APP DEI.... E' GRATIS Scarica ...... fare un buon calcio e far divertire i". La rosa deve essere ultimata: "Mancano tre o ...Stato il 29 agosto) dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha estromesso dalla serie cadetta il...

Serie B | Lecco, i tifosi contro il Coni: in centro si protesta con i cori LCN Sport

I tifosi si sono incontrati in centro città per protestare contro le istituzioni calcistiche italiane che hanno condannato la squadra alla Serie C. Le parole ...Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco riammettendo gli umbri in cadetteria ed escludendovi i manzoniani.