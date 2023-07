Lecce | ufficiale l’arrivo di Smaijlovic | la formula

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilha ufficializzatodi Zinedin Smajlovic, difensore svedese class 2003 proveniente dal Täby FK Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodi Zinedin Smajlovic dal Täby FK. Il difensore svedese ha segnato ben cinque reti in tredici presenze nell’ultima stagione. COMUNICATO – L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zinedin Smajlovic dal Täby FK. Il difensore svedese classe 2003 ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due.

