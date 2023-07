Lecce | goleada in amichevole

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Preoccupa Strefezza uscito per infortunio Larga vittoria per il, ieri pomeriggio, nella primastagionale, la squadra di mister D’Aversa ha avuto la meglio agilmente dell’U.S. Postal per 16-1: doppiette per Maleh, Ceesay, Berisha, Corfitzen e Rodriguez, in gol anche Strefezza, Di Francesco, Listkowski, Dorgu e Burnete, più un autogol. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.