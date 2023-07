‘Le Vesuviane’ | 28 artiste sul palco per la chiusura di ‘NapoliFonika’

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Chiude con un grande concerto tutto al femminile “NapoliFonika”, il festival diffuso in diversi luoghi e declinato in diversi generi, espressione di precisi valori progettuali di Napoli Città della Musica, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Venerdì 28 luglio, alle 21.00, sulscenico dell’Arena Flegrea arrivano “Le Vesuviane – l’altra metà di cantanapoli” (ingresso gratuito – biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite), progetto ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre e nell’arrangiamento da Elisabetta Serio, che sarà inscenico ad accompagnare le cantanti al pianoforte e a dirigere un’orchestra, sempre tutta al femminile. La produzione e organizzazione è a cura di Fast Forword. "Forse ce n'era bisogno. O forse dovevamo farlo per la prima volta a Napoli: ...