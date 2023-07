Le unghie sposa dell’estate sono chic | le ispirazioni nail art che ti faranno brillare con eleganza

...e di proporre tendenze sempre nuove che hanno in comune la voglia di far brillare le nostre. La conferma arriva dalle Glazed aura nails , una manicure sofisticata, ma super glowy che si...Perfettamente calata nel mood rilassato della città degli angeli, la modellala filosofia ... E nulla più, fuorché una giacca over di pelle nera da cui spunta la fodera matchata con le sue...L'abito danon è da meno. Firmato Dolce&Gabbana , si distingue per essere cortissimo. Il ... A spiccare sono anche le, laccate di scuro, per un effetto dark. Il sodalizio con Dolce ...

Unghie sposa, gli smalti migliori Marie Claire

Quale nail art scegliere Sicuramente l’obiettivo, anche in estate, sarà puntare sull’eleganza. Unghie sposa estate 2023: le ispirazioni chic da non perdere – Chedonna.it Inevitabile dunque che per le ...Il metallo antico, luminoso e malleabile, si mostra su unghie e palpebre e nelle formule di preziose maschere.