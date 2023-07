Le tecnologie innovative che rivoluzionano l’edilizia bergamasca | ne parliamo con ABC Interni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Con il passare degli anni la digitalizzazione nel mondo del lavoro è un elemento sempre più fondamentale per ottimizzare i processi produttivi, in particolare nel. Tutto il settore si sta muovendo verso nuove strategie e soluzioni smart per garantire flussi di lavoro e soluzioni più efficienti e sicure. Ma quali sono le ultime tendenze tecnologiche che stanno trasformando il settore edile? Lo abbiamo chiesto a Stefano Pavan, titolare di ABC. Lo showroom di Orio al Serio è specializzato nella progettazione, ristrutturazione e arredamento che da anni opera in tutta la. “Tra lepiù utili c’è sicuramente la stampa 3D – dice Pavan -, una soluzione sostenibile, automatizzata e efficiente sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione. Le stampanti 3D sono in grado di ...