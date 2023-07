Le Stan Smith di Homer Simpson | una GIF ispira il design di una scarpa iconica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Life&People.it La celebre scena diche sparisce nella siepe dall’imbarazzo, catturata in una GIF e diventata uno dei meme indimenticabili della rete ed hato ildellapiù venduta di sempre, l’di Adidas, disponibile per l’acquisto dal 18 agosto sul sito ufficiale del brand. Thes x Adidas: dopo Marge è la volta diL’anno scorso, Adidas aveva dedicato alla casalinga più celebre dell’universo cartoon, Marjorie Jacqueline Bouvier, un’edizione limitata del modello Superstar, celebrato attraverso una regola d’arte: i morbidi capelli blu di Marge ricoprivano interamente la tomaia della ...

Dopo i singoli "" (inno al camminare insieme e ammirare la bellezza dell'amore a ogni passo) e " Vale " (canzone d'amore che parla del momento catartico in cui si capisce che ciò che è ...In bacheca Alcaraz il Mostro si accomoda tra, Bjorn Borg, Pete Sampras, Lleyton Hewitt e Roger Federer . La prima volta a Umago e il record . Alcaraz diventa Mostro in fretta . Il paragone ......2 Pat O'Hara Wood 2 Alex Olmedo 2 Budge Patty 2 NICOLA PIETRANGELI 2 Joshua Pim 2 Patrick Rafter 2 Mervyn Rose 2 Marat Safin 2 Dick Savitt 2 Ted Schroeder 2 Vic Seixas 2 Henry Slocum 22 ...

Homer Simpson si nasconde ai tuoi piedi dietro le adidas Stan Smith più originali di sempre GQ Italia

Come dice il vecchio proverbio: l’amore va e viene, ma i meme sono per sempre e le prossime sneaker The Simpsons x Adidas Stan Smith Homer rendono omaggio a uno dei più grandi protagonisti nella stori ...Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa le bellissime scarpe da ginnastica Adidas Stan Smith al 51% in meno, solo su Amazon.