Le spiagge più belle del Salento

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Scegliere una spiaggia delin cui prendere il sole e fare i bagni in mare è un affare serio: alcuni consigli, non esaustivi, per orientarsi

...investimenti che sono stati compiuti per rendere il tratto di arenile di Marina Julia uno dei... una pratica che sta determinando sconcerto nei tanti bagnanti e in coloro che affollano le".... una pratica che sta determinando sconcerto nei tanti bagnanti e in coloro che affollano le...a quanto avviene sulla spiaggia di Marina Julia 'diventata in questi anni uno degli arenili...Perché non vogliamoessere un territorio di serie B e per questo sfrutteremo al massimo l'... da parte dell'Unione o dei singoli Comuni, nelle zone antropizzate, nelle, nei punti di ...