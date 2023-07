Le sfide per il digitale | tra big data e diritti | la relazione annuale dell' Agcom

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Stamattina alla Camera dei Deputati il Presidente’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (), Giacomo Lasorella, ha presentato lasull’attività svolta e sui programmi’Autorità per il futuro

... assicurando che gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere gli sforzi del ministero della Difesa di Tunisi nel rafforzare le capacità dell'aviazioneaffrontare lealla sicurezza. . . ...La telemedicina e lo sviluppo tecnologico sono tra leche affrontiamo ogni giorno, così come l'innovazione dei servizi rivolti all'utenza,facilitare l'accesso, e, non da ultimi, la riforma ...Continua Esposito: "Ci attendonoimportantiil prossimo futuro. La sostenibilità e la resilienza del sistema sanitario passa inevitabilmente dalla capacità di programmare correttamente le ...

Agcom, Lasorella: “Grandi sfide sul digitale. Tlc centrali per lo ... CorCom

L'agricoltura è il settore che dipende maggiormente dalle condizioni climatiche. Se piove troppo forse qualcuno rinuncia al week end in montagna e il turismo ne risente per qualche giorno o settimana.Stamattina alla Camera dei Deputati il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi ...