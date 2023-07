Le sfide dell’Italia con Argentina e Svezia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Domani si alza il sipario sulla nona edizione della FIFA Women’s World Cup. Le azzurre già da una decina di giorni si trovano in Nuova Zelanda per prepararsi al meglio per il debutto contro l’, in programma il 24 luglio all’Eden Park di Auckland. Cinque giorni dopo, al Wellington Regional Stadium, affronteremo la. L’ultimo match della prima fase sarà il 2 agosto, sempre a Wellington, contro il Sudafrica. Riviviamo, allora, i precedenti tra la nostra Nazionale e le sue avversarie nel Gruppo G.: L’unico incrocio tra l’Italia e l‘Albiceleste risale a quasi 52 anni fa. Infatti le due squadre si sono affrontate il 4 settembre 1971 allo stadio “Jalisco” di Guadalajara nella finale per il terzo posto del Trofeo “Martini & Rossi”, passato alla storia come Mondiale non ufficiale in quanto allestito non dalla FIFA ...