Le migliori smartband economiche a partire da 26 euro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I fitness tracker sono dispositivi indossabili sempre più apprezzati dal mercato; piccoli bracciali dotati anche di display, in grado di raccogliere vari tipi di informazioni sulla nostra attività fisica come i passi, le calorie consumate ed il battito cardiaco. Dati che vengono inviati via...

Prime Day 2023: le migliori smartband a meno di 50 euro Punto Informatico

Huawei ha presentato Band 8, smart band dal design leggero e sottile che offre il monitoraggio completo dei parametri vitali e fino a 2 settimane di autonomia. I dispositivi wearable ...Manca davvero poco alla fine dell'Amazon Prime Day 2023. L'annuale maratona di shopping del colosso dell'ecommerce entra ora nella sua fase più calda, quella degli affari dell'ultimo minuto, con la po ...