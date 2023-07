Le amichevoli precampionato su Sky e NOW di Milan | Juventus | Inter | Napoli e Monza

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori incontridie, in esclusiva, di, oltre a tutte le partite della Summer Series Premier e del Soccer Champions Tour (con), entrambi in programma negli Stati Uniti.Si parte oggi pomeriggio alle 16.30 con ilche, a Ponte di Legno, sfiderà il Real Vicenza (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Stessi canali anche per i successivi impegni dei...