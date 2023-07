L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, ma il calcio non ha memoria", le sue parole aStyle ...Calcio 2023 - 2024 EccellenzaSquadra Realroccadipapa Il IV Municipio non esiste più, ovviamente in ambito calcistico. La ... Il presidente D'Auriadelle prospettive della prossima stagione: '...Napoli . A Dimaro non sisoltanto del rinnovo di Osimhen. De Laurentiis sta affrontando anche le situazioni relative a ... Per Zielinski problema più delicato, perché ha un'offerta dellama ...

Lazio, parla Patric: "Il calcio non ha memoria. Solo una cosa voglio" Corriere dello Sport

Si parla di 35 milioni arrivati oggi sul tavolo della Lazio: “Non ho ricevuta nessuna proposta, non è vero nulla”, assicura il patron dal Senato. E anche dalla segreteria biancoceleste smentiscono.Il Tar del Lazio ha respinto, ritenendoli “infondati”, i ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste, sindaci di Albano, Ardea e Ariccia e comitati contro il Piano rifiuti di Roma Capitale e l ...