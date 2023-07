Lazio | Lotito perentorio su Torreira | 'Non lo abbiamo mai incontrato'

Parola di Claudio. Il patron, in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport, ha chiarito al telefono: " Lanon ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta" . Il ...... Ciro Immobile Alfredo Pedullà riporta dell'offerta importante inoltrata allaper Ciro Immobile. L'offerta araba ricevuta dasi aggira intorno ai 35 milioni di euro, la cifra proposta si ...Commenta per primo Laha preso l'argentino Valentin Castellanos , preferendolo a Zeki Amdouni : l'attaccante ... Intanto il club del presidentetratta i rinnovi dei contratti a Felipe ...

Si parla di 35 milioni arrivati oggi sul tavolo della Lazio: “Non ho ricevuta nessuna proposta, non è vero nulla”, assicura il patron dal Senato. E anche dalla segreteria biancoceleste smentiscono.ROMA - Il futuro di Ciro Immobile Alla Lazio. Dall’Arabia Saudita non sono arrivate proposte ufficiali per il super bomber biancoceleste. Parola di Claudio Lotito. Il patron, in esclusiva ai microfon ...