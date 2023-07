Lazio | intrigo regista | tre nomi sul taccuino di Lotito

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laè alla ricerca di unda consegnare a Sarri per la sua squadra e suldisarebbero segnati treLaè alla ricerca di unda consegnare a Sarri per la sua squadra e suldisarebbero segnati tre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero stati nuovi contatti tra i biancocelesti e il Galatasaray per Torreira. Il presidente sta pensando anche a Ricci (chiesti 20 milioni dal Torino) e Zielinski.

... la Juve attende la cessione di Vlahovic, per chiudere l'operazione), ecco un altro "" tra i ... Dopo alcuni rumors riguardanti la, e dopo un'ultima stagione con 47 presenze complessive ...2023 - 07 - 16 12:33:46, ancora contatti per Sanabria Nonostante l'arrivo ormai imminente di (... 2023 - 07 - 16 12:28:39 Roma,Morata Il retrofront dell'Inter su Lukaku riapre i giochi ...Insomma, unin piena regola, con Big Rom bollato come "traditore" sui social dai tifosi ... Altri affari: colpo della, che ha ingaggiato Taty Castellanos, attaccante argentino nell'ultima ...

Il Tempo | Lazio, intrigo Torreira. Assalto a Berardi LazioPress.it

[themoneytizer id=”99064-6] Doppio colpo, la Lazio accelera. Dopo Castellanos, Lotito mette lo sprint per arrivare a Lucas Torreira e Domenico Berardi. Sono loro i prescelti per due dei ruoli indicat ...Calciomercato Lazio, Leonardo Bonucci deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: il centrale ha un’idea molto chiara Come spiega Tuttosport le uniche squadre ad essersi mosse concretamente ...