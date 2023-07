... con successo di quest'ultimi per 4 - 0, con reti di Milinkovic - Savic, Pedro, Cataldi; domenica altro appuntamento contro la Triestina (Serie C), con orario da definire., ...L'ultimo scudetto della, categoria Primavera, risale al 2013. In panchina Alberto Bollini , fresco campione d'Europa ... Matteo, cresciuto nella Roma e considerato da Sarri in uscita, ...... Marcozzi, Marinelli, Mangialardi, Rossi, Ruggeri, Santarellli, Cesetti, Carancini,, ... in unica soluzione e comprensiva dell'Iva; - il TAR, in sede Collegiale, ha accolto le istanze ...

Lazio: Cancellieri tra Bologna, Salernitana ed Empoli. Cremonese su Henderson | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'attaccante esterno della Lazio, Cancellieri è cercato da Bologna, Salernitana ed Empoli. Il club toscano dà al Lecco due giovani: il difensore Donati e il centrocampista Degli Innocenti. Lo scozzese ...Tra nuovi profili accostati e accelerazioni inventate di mercato, l'unica certezza è che la Lazio continua ad allenarsi ad Auronzo di Cadore senza nuovi acquisti. In giornata ...