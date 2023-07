(Di mercoledì 19 luglio 2023) commenta Sospetti casi di malasanità aldi, dove una donnaall'ha perso il bambino che portava in grembo. Ma non è il primo, bensì ilin poco ...

commenta Sospetti casi di malasanità al Poliambulatorio di, dove una donnaall'ottavo mese ha perso il bambino che portava in grembo. Ma non è il primo caso, bensì il quarto in poco tempo. L'ultimo è avvenuto martedì. Una trentenne è stata ...è una realtà dove, in proporzione al numero di abitanti, ci sono più concepimenti che altrove. Solo che anon si nasce, lo si fa ad Agrigento o a Palermo".è una realtà dove, in proporzione al numero di abitanti, ci sono più concepimenti che altrove. Solo che anon si nasce, lo si fa ad Agrigento o a Palermo". .

Lampedusa, incinta perde il bimbo all'ottavo mese: è il quarto caso al Poliambulatorio | Scatta la denuncia TGCOM

Sospetti casi di malasanità al Poliambulatorio di Lampedusa, dove una donna incinta all'ottavo mese ha perso il bambino che portava in grembo. Ma non è il primo caso, bensì il quarto in poco tempo.La donna, una trentenne di Lampedusa, ieri, è stata due volte al Poliambulatorio dell’isola: nella prima occasione, alle 9 circa, è stata rassicurata dai medici. Ma dopo un’ora e mezza, la donna – che ...