(Di mercoledì 19 luglio 2023) Centinaia di esperti di AI hanno recentemente paragonato gli effetti di un'intelligenza artificiale fuori controllo a quelli distruttivi delle armi nucleari. Per ora questa resta una visione apocalittica ma i dilemmi etici di chi oggi sviluppa le AI in qualche modo somigliano a...

È molto importante che tutti capiscano che è una chiave nel rapporto tra i lavoratori e ... Tutto quello che sappiamo sul film: Scritto e diretto da Christopher Nolan, Robert Oppenheimer, considerato da molti "il padre della bomba atomica" per il ruolo chiave avuto

L'AI e il "momento Oppenheimer" la Repubblica

