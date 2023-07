Laggiù qualcuno mi ama | il docufilm su Massimo Troisi arriva in prima tv Sky e NOW

(Di mercoledì 19 luglio 2023)intv su SkyMI AMA,sudiretto da Mario Martone, mercoledì 19 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in contemporanea anche su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand.Nell’anno del 70esimo anniversario dalla nascita dell’indimenticabile, Martone racconta una figura fondamentale della cultura italiana e coglie i molteplici aspetti del suo essere uomo e artista. Nelle immagini delle pellicole disi intersecano con le parole di artisti che lo hanno amato e ne sono stati influenzati come...

mi ama , con ogni probabilità, sarebbe piaciuto molto a Massimo Troisi. Dopo la splendida e calorosa accoglienza alla Berlinale 2023, in occasione del 70mo anniversario della nascita ...(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)mi ama Ritratto di Massimo Troisi in un documentario di Mario Martone. Le tante sfaccettature dell'indimenticato artista partenopeo attraverso ...A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 19 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo ...