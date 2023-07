L’agente di Osimhen rivedrà ADL | si proverà a limare la distanza sull’ingaggio

...per primo Il Napoli è al lavoro per blindare Victorcon ...'attuale accordo in scadenza a giugno 2025 può essere prolungato ... non c'è fretta perché il suoha già posto le condizioni ...Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suointanto vuole trovare'accordo con De Laurentiis Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suointanto vuole ...Calciomercato Napoli - Victorè arrivato ieri scortato dal suo. La presenza di Calenda fa capire che ci sono ancora tante cose da discutere anche per il suo futuro, come racconta'edizione odierna de Il Mattino . ...

Napoli, Osimhen a Dimaro: nessun incontro con l'agente per il rinnovo Sky Sport