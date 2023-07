L’aeroporto di Catania riaprirà al rallentatore | danni al turismo

(Di mercoledì 19 luglio 2023)di, il quarto d’Italia con dieci milioni di passeggeri raggiunti a nel 2019 e nel 2022, rimarrà chiuso ancora cinque giorni. E non è chiaro ancora se, passati quest... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi anche Dobbiamo aspettare ancora Subito'operazione Italia al sicurodi, scoppia il caos. Le parole del Ministro Adolfo Urso diventano un caso In Puglia si teme che il vento ...Anche i viaggiatori in arrivo o in partenza dalla Sicilia, osserva Altroconsumo, stanno subendo numerosi disagi, in quanto a 10 giorni di distanza dall'incendio che ha colpitodi-...approfondimento Rogo, cosa sappiamo e quando ...in fuga dagli incendi boschivi I roghi proseguono infatti per'...